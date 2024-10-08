Внезапные проблемы с гигантской зарплатой. Депай может покинуть Коринтианс

30-летний звездный нидерландский форвард Мемфис Депай вскоре может покинуть бразильский «Коринтианс», хотя стал новичком этого клуба менее месяца назад.

Депай испытывает сомнения по поводу того, будет ли выплачиваться положенная ему зарплата, ведь по контракту ее на себя взяла одна из бразильских букмекерских контор, у которой накануне власти отозвали лицензию.

Последний фактор ставит под угрозу выплату гигантской, по бразильским меркам, зарплаты нидерландца, которая составляет около 9 миллионов фунтов в год.

Не исключено, что теперь футболист и клуб могут согласовать досрочное расторжение контракта, который был подписан на два года.

Депай успел сыграть только 4 официальных матча за «Коринтианс», в которых отличился 2 ассистами.