ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс подписал звезду сборной Нидерландов

Семнадцатая на текущий момент команда бразильской Серии А «Коринтианс» подписала звездного форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая, поигравшего в Европе за таких грандов, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Атлетико».

30-летний Депай перебрался в Бразилию на правах свободного агента.

Контракт между «Коринтиансом» и нидерландцем оформлен сроком до 31 декабря 2026 года.

Депай имеет на своем счету 98 матчей за сборную Нидерландов, в которых отличился 46 забитыми мячами.

По завершении минувшего сезона Депай покинул «Атлетико» и с тех пор пребывал в поисках нового клуба.