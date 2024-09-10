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Бразилия
10 сентября 2024, 12:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
907
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс подписал звезду сборной Нидерландов

Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии

10 сентября 2024, 12:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
907
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс подписал звезду сборной Нидерландов
corinthians.com.br. Мемфис Депай (справа)

Семнадцатая на текущий момент команда бразильской Серии А «Коринтианс» подписала звездного форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая, поигравшего в Европе за таких грандов, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Атлетико».

30-летний Депай перебрался в Бразилию на правах свободного агента.

Контракт между «Коринтиансом» и нидерландцем оформлен сроком до 31 декабря 2026 года.

Депай имеет на своем счету 98 матчей за сборную Нидерландов, в которых отличился 46 забитыми мячами.

По завершении минувшего сезона Депай покинул «Атлетико» и с тех пор пребывал в поисках нового клуба.

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Мемфис Депай Коринтианс трансферы сборная Нидерландов по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Коринтианс
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