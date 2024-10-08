Стали известны новые подробности болезни Лунина

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подхватил инфекцию, поэтому не поможет сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций. Позже испанские СМИ поставили под сомнение факт, что Лунин действительно может иметь проблемы со здоровьем.

Однако, по данным «Украинского футбола», у Лунина в результате отравления возникла вирусная инфекция. Врачи «Реала» и сборной Украины постоянно находятся на контакте и сообщили своим украинским коллегам точную, заверенную информацию о состоянии вратаря.

Накануне сбора команды Сергея Реброва у Лунина была температура 39,5, тошнота и сохраняется недомогание. Вследствие этого голкипер не в состоянии не только сыграть за сборную, а даже участвовать в учебно-тренировочном процессе.

Никто в сборной Украины не сомневается в профессионализме Лунина и желании играть за сборную, информация из СМИ полностью не достоверна.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на «ноль».