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08 октября 2024, 17:34 | Обновлено 08 октября 2024, 17:42
803
0

Украина – Румыния. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 20:15 матч женского ЧМ-2024 по мини-футболу

08 октября 2024, 17:34 | Обновлено 08 октября 2024, 17:42
803
0
Украина – Румыния. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WMF

В хорватском городе Мали-Лошинь продолжается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.

8 октября в 20:15 в матче 3-го тура ЧМ-2024 играют сборные Украины и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования WMF Women's World Cup 2024 проходят с 7 до 10 октября. 7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выйдут напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы.

Сборная Украины выступает в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встречаются США, Коста-Рика и Чехия.

В первом поединке турнира Украина уступила Словакии (1:6), а Мексика разгромила Румынию (11:0). Во втором туре Украина проиграла Мексике (0:4), а Румыния потерпела разгромное поражение от Словакии (0:9).

Сборная Украины после двух туров очков не имеет (как и Румыния), но все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В последнем 3-м туре сине-желтая команда встретится с Румынией (8 октября в 20:15). Украинской команде нужна победа или ничья, чтобы продолжить выступления на турнире.

Украина – Румыния. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Расписание матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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