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  4. ГАЛЕОНЕ: «Аллегри идеально подходит для россонери»
Италия
08 октября 2024, 17:38 |
475
0

ГАЛЕОНЕ: «Аллегри идеально подходит для россонери»

Экстренер и футолист Джованни Галеоне дал совет Милану

08 октября 2024, 17:38 |
475
0
ГАЛЕОНЕ: «Аллегри идеально подходит для россонери»
Transfermarkt. Массимилиано Аллегри

83-летний бывший итальянский тренер Джованни Галеоне дал совет «Милану» относительно нового главного тренера. Как сообщает DailySports специалист в эфире радио Kiss Kiss раскритиковал нынешнюю ситуацию с плохими результатами «красно-черных».

«Аллегри идеально подходит для «россонери» и сможет решить все проблемы в обороне. Макс сразу выиграл с Миланом. Если бы он получил предложение от Ибрагимовича, то я уверен, он согласился», - заявил специалист.

Массимилиано Аллегри работал с Миланом с 2010 по 2014 годы. Именно в первом же своем сезоне тренер одержал победу в Серии А с клубом.

В последнее время Паулу Фонсека получает много критики, в частности за плохие результаты в лиге.

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Милан чемпионат Италии по футболу Серия A отставка назначение тренера Массимилиано Аллегри Паулу Фонсека
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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