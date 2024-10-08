ГАЛЕОНЕ: «Аллегри идеально подходит для россонери»

83-летний бывший итальянский тренер Джованни Галеоне дал совет «Милану» относительно нового главного тренера. Как сообщает DailySports специалист в эфире радио Kiss Kiss раскритиковал нынешнюю ситуацию с плохими результатами «красно-черных».

«Аллегри идеально подходит для «россонери» и сможет решить все проблемы в обороне. Макс сразу выиграл с Миланом. Если бы он получил предложение от Ибрагимовича, то я уверен, он согласился», - заявил специалист.

Массимилиано Аллегри работал с Миланом с 2010 по 2014 годы. Именно в первом же своем сезоне тренер одержал победу в Серии А с клубом.

В последнее время Паулу Фонсека получает много критики, в частности за плохие результаты в лиге.