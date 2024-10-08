Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех в истории футбола
Другие новости
08 октября 2024, 23:44 | Обновлено 09 октября 2024, 00:02
748
2

Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех в истории футбола

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

08 октября 2024, 23:44 | Обновлено 09 октября 2024, 00:02
748
2
Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех в истории футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг тренеров, которые потратили больше всего денег на трансферы в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает испанец Жузеп Гвардиола, который тренировал ранее «Барселону» и «Баварию», а сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Клубы, которые возглавлял Гвардиола, потратили на трансферы 1.72 миллиарда фунтов стерлингов.

За испанцем разместились Жозе Моуриньо (£1.6 млрд) и нынешний наставник «Реал» Мадрид Карло Анчелотти (£1.5 млрд).

В пятерку рейтинга также попали Массимилиано Аллегри и наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Полная версия рейтинга тренеров, которые потратили на трансферы больше всего денег в истории

По теме:
ГАЛЕОНЕ: «Аллегри идеально подходит для россонери»
Фантастические цифры. Ни у кого нет такой атаки, как у Барселоны
ГУТИ: «Мбаппе плохо играет»
Жозе Моуриньо GiveMeSport Жузеп Гвардиола Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Диего Симеоне рейтинг
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08 октября 2024, 05:01 0
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика

Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку

Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Теннис | 08 октября 2024, 19:45 5
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане

Украинка одержала победу в трех сетах

Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08.10.2024, 07:48
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Футбол | 09.10.2024, 00:11
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Бокс | 08.10.2024, 02:49
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
чергові побрехеньки на сайті: 
*Брехня №1 :  жодного фунта тренери не потратили, тратили власники клубів.
досить...   
Ответить
0
Boodya
Було б цікаво побачити тренерів, які потративши мало коштів на трансфери добились з командами не мішками найвищих висот.
То більше ціниться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
07.10.2024, 11:07
Футбол
Кого Мухаммед Али считал самым сильным соперником? Не Форман, не Фрейзер
Кого Мухаммед Али считал самым сильным соперником? Не Форман, не Фрейзер
07.10.2024, 00:28
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
07.10.2024, 19:14 1
Бокс
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем