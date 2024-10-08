Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг тренеров, которые потратили больше всего денег на трансферы в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает испанец Жузеп Гвардиола, который тренировал ранее «Барселону» и «Баварию», а сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Клубы, которые возглавлял Гвардиола, потратили на трансферы 1.72 миллиарда фунтов стерлингов.

За испанцем разместились Жозе Моуриньо (£1.6 млрд) и нынешний наставник «Реал» Мадрид Карло Анчелотти (£1.5 млрд).

В пятерку рейтинга также попали Массимилиано Аллегри и наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Полная версия рейтинга тренеров, которые потратили на трансферы больше всего денег в истории