Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех в истории футбола
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг тренеров, которые потратили больше всего денег на трансферы в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает испанец Жузеп Гвардиола, который тренировал ранее «Барселону» и «Баварию», а сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Клубы, которые возглавлял Гвардиола, потратили на трансферы 1.72 миллиарда фунтов стерлингов.
За испанцем разместились Жозе Моуриньо (£1.6 млрд) и нынешний наставник «Реал» Мадрид Карло Анчелотти (£1.5 млрд).
В пятерку рейтинга также попали Массимилиано Аллегри и наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Полная версия рейтинга тренеров, которые потратили на трансферы больше всего денег в истории
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку
Украинка одержала победу в трех сетах
*Брехня №1 : жодного фунта тренери не потратили, тратили власники клубів.
досить...
То більше ціниться.