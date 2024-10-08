В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

В поединке группы F сборная Украины 8 октября в 19:00 сыграет против команды Норвегии.

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Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграла команде Польши (1:8). В этой группе победителем стала команда Польши, которая одержала две победы.

Группы имеют разное количество команд (3 или 4), поэтому для балансировки рейтинга третьих мест предусмотрен в каждой группе с тремя участниками дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места.

Таким образом, сборной Украины придется сыграть второй матч против команды Норвегии. Фактически, выход Украины в плей-офф сомнений не вызывает, но в этот игровой день будет определен соперник сине-желтых в плей-офф.

Далее 16 команд проведут матчи стадии 1/8 финала, после чего 8 победителей образуют две группы, в которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

8 октября. 19:00. Украина – Норвегия

Турнирная таблица группы F

Украина – Норвегия. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1