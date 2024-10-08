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Испания
08 октября 2024, 15:17 | Обновлено 08 октября 2024, 15:26
923
0

ГУТИ: «Мбаппе плохо играет»

Легенда мадридского Реала недоволен игрой команды и ее лидера

08 октября 2024, 15:17 | Обновлено 08 октября 2024, 15:26
923
0
ГУТИ: «Мбаппе плохо играет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути разочарован игрой команды и ее игроками:

«В центре внимания Мбаппе, потому что на него возлагались огромные надежды. Но сейчас нужно признать, что он плохо играет. Огромные проблемы в нападении. Я надеюсь, что Карло Анчелотти это сможет исправить.

Проблемы начались когда ушел Тони Кроос. Он раздавал отличные передачи. Нельзя играть и бояться, нужно быть смелым. Реал предсказуем и слишком медленный, им постоянно нужно пространство. Игроки стоят и ждут пас в ноги, но в современном футболе это плохое решение», - разочарован Гути.

Авторитетное издание считает, что Лунин сможет заменить Куртуа.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Forbes
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