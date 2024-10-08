WTA08 октября 2024, 15:10 |
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ВИДЕО. Как Цуренко Бултер на турнире WTA 1000 в Ухане переиграла
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала соревнований в Китае
08 октября 2024, 15:10 |
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8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) одолела Кэти Бултер в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5. В следующем раунде украинка сыграет против Магды Линетт.
Для украинской теннисистки это первая победа в основной сетке турнира с начала августа, когда она вышла во второй раунд турнира тысячника в Торонто.
Видеообзор матча Леся Цуренко – Кэти Бултер:
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