ВИДЕО. Как Цуренко Бултер на турнире WTA 1000 в Ухане переиграла

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) одолела Кэти Бултер в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5. В следующем раунде украинка сыграет против Магды Линетт.

Для украинской теннисистки это первая победа в основной сетке турнира с начала августа, когда она вышла во второй раунд турнира тысячника в Торонто.

Видеообзор матча Леся Цуренко – Кэти Бултер: