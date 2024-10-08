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  4. ВИДЕО. Как Цуренко Бултер на турнире WTA 1000 в Ухане переиграла
WTA
08 октября 2024, 15:10 |
95
0

ВИДЕО. Как Цуренко Бултер на турнире WTA 1000 в Ухане переиграла

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала соревнований в Китае

08 октября 2024, 15:10 |
95
0
ВИДЕО. Как Цуренко Бултер на турнире WTA 1000 в Ухане переиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) одолела Кэти Бултер в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5. В следующем раунде украинка сыграет против Магды Линетт.

Для украинской теннисистки это первая победа в основной сетке турнира с начала августа, когда она вышла во второй раунд турнира тысячника в Торонто.

Видеообзор матча Леся Цуренко – Кэти Бултер:

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видео Леся Цуренко Кэти Бултер WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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