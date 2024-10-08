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Англия
08 октября 2024, 14:56 | Обновлено 08 октября 2024, 14:57
444
0

Арне СЛОТ: «Труднее всего было выучить имена»

Главный тренер Ливерпуля рассказал о своих первых днях пребывания в Англии

08 октября 2024, 14:56 | Обновлено 08 октября 2024, 14:57
444
0
Арне СЛОТ: «Труднее всего было выучить имена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своим мнением о первых днях в команде:

«В таком великом клубе очень много сотрудников. Кроме того, все говорят на другом языке. Я не знал не только имен но и даже лиц многих людей здесь. Единственные, кого я знал – это футболисты.

Чем дольше вы работаете в каком-то месте, тем больше узнаете все вокруг себя. Сейчас я знаю почти всех сотрудников команды. Я не тот руководитель, который узнает всю информацию в течении недели. Мне нужно много встреч, чтобы лучше понять друг друга.

Мне нужно донести свои идеи до каждого игрока. Узнать, что они чувствуют; как они играют на разных позициях. Это долгий процесс и ежедневная работа», – откровенно заявил Слот.

Сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот
Микола Титюк Источник: The Mirror
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