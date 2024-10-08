Арне СЛОТ: «Труднее всего было выучить имена»
Главный тренер Ливерпуля рассказал о своих первых днях пребывания в Англии
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своим мнением о первых днях в команде:
«В таком великом клубе очень много сотрудников. Кроме того, все говорят на другом языке. Я не знал не только имен но и даже лиц многих людей здесь. Единственные, кого я знал – это футболисты.
Чем дольше вы работаете в каком-то месте, тем больше узнаете все вокруг себя. Сейчас я знаю почти всех сотрудников команды. Я не тот руководитель, который узнает всю информацию в течении недели. Мне нужно много встреч, чтобы лучше понять друг друга.
Мне нужно донести свои идеи до каждого игрока. Узнать, что они чувствуют; как они играют на разных позициях. Это долгий процесс и ежедневная работа», – откровенно заявил Слот.
Сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом.
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