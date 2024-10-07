Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом
Воспитанник клуба Джарелл Куанса получил долгосрочное соглашение от клуба
21-летний центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса подписал долгосрочный контракт с командой. Интересно, что официально «Ливерпуль» не разглашает срок соглашения.
«Я чувствую себя самым счастливым в этот момент. Игроки, которые окружают меня, помогают, и на них я могу равняться. Лучшего места для меня не существует», - поделился впечатлениями Куанса.
Джарелл присоединился к Академии «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. Пройдя все молодежные команды, защитник дебютировал во взрослом футболе, находясь в аренде в «Бристоль Роверс». С августа 2023 года Куанса стал основным игроком «красных».
Jarell Quansah has signed a new long-term contract 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) October 7, 2024
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