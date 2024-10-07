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Англия
07 октября 2024, 19:15 | Обновлено 07 октября 2024, 19:16
217
0

Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом

Воспитанник клуба Джарелл Куанса получил долгосрочное соглашение от клуба

07 октября 2024, 19:15 | Обновлено 07 октября 2024, 19:16
217
0
Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом
Transfermarkt. Джарелл Куанса

21-летний центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса подписал долгосрочный контракт с командой. Интересно, что официально «Ливерпуль» не разглашает срок соглашения.

«Я чувствую себя самым счастливым в этот момент. Игроки, которые окружают меня, помогают, и на них я могу равняться. Лучшего места для меня не существует», - поделился впечатлениями Куанса.

Джарелл присоединился к Академии «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. Пройдя все молодежные команды, защитник дебютировал во взрослом футболе, находясь в аренде в «Бристоль Роверс». С августа 2023 года Куанса стал основным игроком «красных».

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Джарелл Куанса Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта Ливерпуль
Олександр Сільченко Источник: Liverpool.com
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