Ливерпуль продлил контракт с молодым талантом

21-летний центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса подписал долгосрочный контракт с командой. Интересно, что официально «Ливерпуль» не разглашает срок соглашения.

«Я чувствую себя самым счастливым в этот момент. Игроки, которые окружают меня, помогают, и на них я могу равняться. Лучшего места для меня не существует», - поделился впечатлениями Куанса.

Джарелл присоединился к Академии «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. Пройдя все молодежные команды, защитник дебютировал во взрослом футболе, находясь в аренде в «Бристоль Роверс». С августа 2023 года Куанса стал основным игроком «красных».