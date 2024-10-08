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Испания
08 октября 2024, 14:58 | Обновлено 08 октября 2024, 15:03
177
0

Стало известно когда Милитао вернется на футбольное поле

Эдер Милитао пропустит матчи сборной Бразилии из-за дискомфорта в ноге

08 октября 2024, 14:58 | Обновлено 08 октября 2024, 15:03
177
0
Стало известно когда Милитао вернется на футбольное поле
Transfermarkt. Эдер Милитао

26-летний бразильский футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао выбыл на несколько недель из-за травмы мышц левой ноги. Как сообщает пресс-служба команды, защитник пропустит матчи сборных во время международного перерыва, а также не сыграет в матче испанской Ла Лиги против «Сельты».

Следует заметить, что Эдер не играл и в прошлом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена.

Милитао присоединился к королевскому клубу в 2019 году, выходил на поле 118 раз.

На футболиста рассчитывали в сборной Бразилии, за которую он сыграл 35 матчей.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эдер Милитао травма травма ноги сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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