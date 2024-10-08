Стало известно когда Милитао вернется на футбольное поле

26-летний бразильский футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао выбыл на несколько недель из-за травмы мышц левой ноги. Как сообщает пресс-служба команды, защитник пропустит матчи сборных во время международного перерыва, а также не сыграет в матче испанской Ла Лиги против «Сельты».

Следует заметить, что Эдер не играл и в прошлом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена.

Милитао присоединился к королевскому клубу в 2019 году, выходил на поле 118 раз.

На футболиста рассчитывали в сборной Бразилии, за которую он сыграл 35 матчей.