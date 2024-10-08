Уэйн РУНИ: «Эрик тен Хаг – фантастический менеджер»

Бывший футболист, а ныне главный тренер «Плимута» Уэйн Руни выразил слова поддержки для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:

«Я уверен, что тен Хаг – фантастический менеджер. Он выигрывал трофеи где бы не был, и в этом клубе тоже.

Да, он проходит сложный период и он сам прекрасно это понимает. Но нужно надеяться, что он сможет изменить ситуацию. Сейчас менеджеры клубов слишком часто теряют работу, а потом команды нуждаются в длительных перестройках», – рассказал Руни.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только два матча в первых семи турах и оказался на четырнадцатом месте, имея в активе шесть очков.

Сеть пиццерий высмеяла работу Эрика тен Хага.