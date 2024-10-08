Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэйн РУНИ: «Эрик тен Хаг – фантастический менеджер»
Англия
08 октября 2024, 14:08 |
233
0

Уэйн РУНИ: «Эрик тен Хаг – фантастический менеджер»

Бывший футболист поддержал тренера Манчестер Юнайтед

08 октября 2024, 14:08 |
233
0
Уэйн РУНИ: «Эрик тен Хаг – фантастический менеджер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший футболист, а ныне главный тренер «Плимута» Уэйн Руни выразил слова поддержки для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:

«Я уверен, что тен Хаг – фантастический менеджер. Он выигрывал трофеи где бы не был, и в этом клубе тоже.

Да, он проходит сложный период и он сам прекрасно это понимает. Но нужно надеяться, что он сможет изменить ситуацию. Сейчас менеджеры клубов слишком часто теряют работу, а потом команды нуждаются в длительных перестройках», – рассказал Руни.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только два матча в первых семи турах и оказался на четырнадцатом месте, имея в активе шесть очков.

Сеть пиццерий высмеяла работу Эрика тен Хага.

По теме:
ВИДЕО. Разгром баранов. Украинец в Англии забил первый гол в сезоне
Лучше, чем Санчо. Экс-игрок Челси оценил игру Мудрика в матче с Ноттингемом
Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Уэйн Руни
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы лучшие игрок и тренер 9-го тура УПЛ, а также символическая сборная
Футбол | 08 октября 2024, 14:23 0
Названы лучшие игрок и тренер 9-го тура УПЛ, а также символическая сборная
Названы лучшие игрок и тренер 9-го тура УПЛ, а также символическая сборная

Лучшими стали наставник Марино Пушич и автор 4 голов Георгий Судаков

Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 08 октября 2024, 07:17 7
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?

Признание получил Криштиану Роналду

Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Футбол | 08.10.2024, 03:57
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 08.10.2024, 11:59
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08.10.2024, 07:48
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 2
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
07.10.2024, 11:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем