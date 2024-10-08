Александрия запланировала спарринг на 13 октября
Подопечные Руслана Ротаня сыграют с Кривбассом
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольным матчем с «Кривбассом», который состоится 13 октября.
А непосредственную подготовку к календарному поединку 10 тура чемпионата УПЛ - с «Ворсклой», который запланирован на 19 октября, подопечные Руслана Ротаня начнут послезавтра.
По имеющимся данным, в расположении «горожан» отсутствует Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины.
В лазарете находятся Артем Шулянский и Джевани, но бразильский легионер уже близок к возвращению в строй.
Сейчас «Александрия» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.
Ранее опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.
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