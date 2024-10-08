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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 13:41 | Обновлено 08 октября 2024, 13:51
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Александрия запланировала спарринг на 13 октября

Подопечные Руслана Ротаня сыграют с Кривбассом

08 октября 2024, 13:41 | Обновлено 08 октября 2024, 13:51
140
0
Александрия запланировала спарринг на 13 октября
fco.com.ua. Александрия

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольным матчем с «Кривбассом», который состоится 13 октября.

А непосредственную подготовку к календарному поединку 10 тура чемпионата УПЛ - с «Ворсклой», который запланирован на 19 октября, подопечные Руслана Ротаня начнут послезавтра.

По имеющимся данным, в расположении «горожан» отсутствует Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины.

В лазарете находятся Артем Шулянский и Джевани, но бразильский легионер уже близок к возвращению в строй.

Сейчас «Александрия» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия товарищеские матчи инсайд Кривбасс Кривой Рог Иван Калюжный
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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