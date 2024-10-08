Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане
Леся одолела Кэти в 1/32 финала соревнований в Ухане и далее сыграет с Магдой Линетт
8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) одолела Кэти Бултер в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) со счетом 6:2, 7:5.
После завершения встречи украинка во флеш-интервью на корте коротко прокомментировала победу над британкой:
«Я действительно счастлива, я наслаждалась [игрой] на корте. Конечно, Кэти – невероятный игрок. И мне было сложно ее победить. Но я просто счастлива и рада тому, как играла. Мне понравилось мое настроение на корте, поэтому я реально счастлива.
Далее я играют с Магдой. Я ранее встречалась с ней несколько раз. Это были очень тяжелые матчи, поэтому я взволнована и буду готовить себя к сложному противостоянию», – сказала Леся.
Во 2-м раунде тысячника в Ухане Цуренко сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 45). Ранее Леся и Магда играли между собой четыре раза, счет 2:2.
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