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WTA
08 октября 2024, 11:44 | Обновлено 08 октября 2024, 12:11
420
0

Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане

Леся одолела Кэти в 1/32 финала соревнований в Ухане и далее сыграет с Магдой Линетт

08 октября 2024, 11:44 | Обновлено 08 октября 2024, 12:11
420
0
Цуренко прокомментировала победу над Бултер на престижном турнире в Ухане
Леся Цуренко

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) одолела Кэти Бултер в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) со счетом 6:2, 7:5.

После завершения встречи украинка во флеш-интервью на корте коротко прокомментировала победу над британкой:

«Я действительно счастлива, я наслаждалась [игрой] на корте. Конечно, Кэти – невероятный игрок. И мне было сложно ее победить. Но я просто счастлива и рада тому, как играла. Мне понравилось мое настроение на корте, поэтому я реально счастлива.

Далее я играют с Магдой. Я ранее встречалась с ней несколько раз. Это были очень тяжелые матчи, поэтому я взволнована и буду готовить себя к сложному противостоянию», – сказала Леся.

Во 2-м раунде тысячника в Ухане Цуренко сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 45). Ранее Леся и Магда играли между собой четыре раза, счет 2:2.

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Леся Цуренко Кэти Бултер Магда Линетт WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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