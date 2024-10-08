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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 11:33 | Обновлено 08 октября 2024, 12:53
1830
6

Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер

Украинский вратарь выделил Владислава Лупашко

08 октября 2024, 11:33 | Обновлено 08 октября 2024, 12:53
1830
6
Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Бывший вратарь «Ингульца», а на сегодня представитель «Полтавы» Валерий Восконян высказался о тренере Владиславе Лупашко, который сейчас возглавляет «Карпаты».

«Лупашко – один из лучших тренеров, с которыми приходилось работать. Его тренерский штаб работал в прямом смысле 24/7. Владислав Викторович собрал вокруг себя единомышленников. У него действительно современный подход к работе. Он молодой, ежедневно учится, к тому же еще и хороший психолог.

Перед играми он всегда мог подобрать правильные слова для коллектива, смотивировать. А его помощники Ермаков и Шуст работали – складывалось такое впечатление – каждую ночь. Ты утром просыпаешься, а у тебя уже в личном чате видео для разбора.

Да, Лупашко действительно один из самых перспективных тренеров. Думаю, через несколько сезонов мы его увидим на посту главного тренера Шахтера», – сказал Восконян.

Ранее Лупашко назвал, в каком матче «Карпаты» играли лучше всего за все время в УПЛ.

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Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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ViAn
Там Пеп скоро піде із МанСіті. Лупашко із його то талантами, якщо вірити Восконяну, буде найкращою альтернативою.
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+2
Falko
Коли це в Шахтарі востаннє був український тренер? 20+ років тому?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
potemkin78
возглавить могу да же я а вот толку от этого не будет
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0
AK.228
Ну посмотрим 
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0
BATI-GOOOOOL
А як же "великий" тренер Григорчук !Не підходе ?Он як раз турнули с посади.
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-1
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