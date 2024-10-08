Восконян сообщил, какой тренер из Украины способен возглавить Шахтер

Бывший вратарь «Ингульца», а на сегодня представитель «Полтавы» Валерий Восконян высказался о тренере Владиславе Лупашко, который сейчас возглавляет «Карпаты».

«Лупашко – один из лучших тренеров, с которыми приходилось работать. Его тренерский штаб работал в прямом смысле 24/7. Владислав Викторович собрал вокруг себя единомышленников. У него действительно современный подход к работе. Он молодой, ежедневно учится, к тому же еще и хороший психолог.

Перед играми он всегда мог подобрать правильные слова для коллектива, смотивировать. А его помощники Ермаков и Шуст работали – складывалось такое впечатление – каждую ночь. Ты утром просыпаешься, а у тебя уже в личном чате видео для разбора.

Да, Лупашко действительно один из самых перспективных тренеров. Думаю, через несколько сезонов мы его увидим на посту главного тренера Шахтера», – сказал Восконян.

Ранее Лупашко назвал, в каком матче «Карпаты» играли лучше всего за все время в УПЛ.