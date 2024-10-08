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  4. Лупашко назвал, в каком матче Карпаты играли лучше всего за все время в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 03:34 | Обновлено 08 октября 2024, 03:53
49
0

Лупашко назвал, в каком матче Карпаты играли лучше всего за все время в УПЛ

Наставник львовского клуба особо отметил игру против житомирского Полесья

08 октября 2024, 03:34 | Обновлено 08 октября 2024, 03:53
49
0
Лупашко назвал, в каком матче Карпаты играли лучше всего за все время в УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко сравнил работу главного тренера в УПЛ и в Первой лиге, а также назвал матч, в котором его подопечные понравились больше всего:

«Различий очень много. Во-первых, это вовлеченность медиа, внимание со стороны болельщиков, стадионы, конечно, уровень игроков. Уровень всего гораздо выше. Различие, конечно, есть. Уровень тренерского противостояния также выше. У УПЛ есть чуть больше идей. Впрочем, пока в Украине футбол более или менее однотипный.

В матче против Полесья (1:3) мы были лучшими за все время в УПЛ. Мы были интенсивны с первой до последней минуты на фоне сильного соперника. Большинство времени мы пытались играть по первому номеру. Однако Полесье строилось чуть-чуть дольше, чуть больше инвестиций они вкладывали, поэтому они впереди. Впрочем, мы на фоне них были неплохими».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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