ВИДЕО. Как Довбик и легионер из MLS прибыли в лагерь сборной Украины
Артем и Александр Сваток присоединились к сборниками в Познани
Артем Довбик и Александр Сваток присоединились к сборникам в Познани
Поздним вечером 7 октября два легионера прибыли в расположение национальной команды. Уже сегодня Довбик и Сваток приступят к работе и будут готовиться к матчам против Грузии и Чехии.
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Артем на клубном уровне выступает за римскую Рому, а Александр защищает цвета американского ФК Остин из Техаса.
Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.
ВИДЕО. Довбик и легионер из MLS прибыли в расположение сборной Украины
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