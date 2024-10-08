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Лига наций
08 октября 2024, 10:49 | Обновлено 08 октября 2024, 11:02
1241
0

ВИДЕО. Как Довбик и легионер из MLS прибыли в лагерь сборной Украины

Артем и Александр Сваток присоединились к сборниками в Познани

08 октября 2024, 10:49 | Обновлено 08 октября 2024, 11:02
1241
0
ВИДЕО. Как Довбик и легионер из MLS прибыли в лагерь сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик и Александр Сваток присоединились к сборникам в Познани

Поздним вечером 7 октября два легионера прибыли в расположение национальной команды. Уже сегодня Довбик и Сваток приступят к работе и будут готовиться к матчам против Грузии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Артем на клубном уровне выступает за римскую Рому, а Александр защищает цвета американского ФК Остин из Техаса.

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

ВИДЕО. Довбик и легионер из MLS прибыли в расположение сборной Украины

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видео Артем Довбик Александр Сваток сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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