ВИДЕО. Как Довбик и легионер из MLS прибыли в лагерь сборной Украины

Артем Довбик и Александр Сваток присоединились к сборникам в Познани

Поздним вечером 7 октября два легионера прибыли в расположение национальной команды. Уже сегодня Довбик и Сваток приступят к работе и будут готовиться к матчам против Грузии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Артем на клубном уровне выступает за римскую Рому, а Александр защищает цвета американского ФК Остин из Техаса.

Вечером 11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии. Матч состоится в польском городе Познань.

ВИДЕО. Довбик и легионер из MLS прибыли в расположение сборной Украины