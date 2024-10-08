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Major League Soccer
08 октября 2024, 10:06 | Обновлено 08 октября 2024, 10:19
186
0

Месси может быть признан лучшим игроком сезона в МЛС

Аргентинец вошел в число соискателей награды

08 октября 2024, 10:06 | Обновлено 08 октября 2024, 10:19
186
0
Месси может быть признан лучшим игроком сезона в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси, а также его уругвайский одноклубник Луис Суарес стали претендентами на звание лучшего игрока МЛС.

Лига опубликовала расширенный список номинантов на признание, в который вошли сразу 34 игрока.

Сообщается, что Месси и Суарес являются главными претендентами на награду. Якобы конкуренцию им составят Лучо Акоста из «Цинциннати», Кучо Эрнандес из «Коламбус Крю» и Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси».

Голосование по определению лучшего игрока лиги продлится до 21 октября.

Лионель Месси в нынешнем сезоне МЛС забил 17 голов и сделал 15, сыграв всего лишь всего в 18 матчах. На счету Суареса, в свою очередь, 18 голов и семь ассистов в 26 поединках.

Ранее стала известна реакция Месси на решение Андреса Иньесты завершить карьеру.

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Лионель Месси Луис Суарес
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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