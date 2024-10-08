Месси может быть признан лучшим игроком сезона в МЛС

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси, а также его уругвайский одноклубник Луис Суарес стали претендентами на звание лучшего игрока МЛС.

Лига опубликовала расширенный список номинантов на признание, в который вошли сразу 34 игрока.

Сообщается, что Месси и Суарес являются главными претендентами на награду. Якобы конкуренцию им составят Лучо Акоста из «Цинциннати», Кучо Эрнандес из «Коламбус Крю» и Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси».

Голосование по определению лучшего игрока лиги продлится до 21 октября.

Лионель Месси в нынешнем сезоне МЛС забил 17 голов и сделал 15, сыграв всего лишь всего в 18 матчах. На счету Суареса, в свою очередь, 18 голов и семь ассистов в 26 поединках.

Ранее стала известна реакция Месси на решение Андреса Иньесты завершить карьеру.