Дешам высказался о ситуации с Мбаппе в Реале и в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, в которой оказался нападающий Килиан Мбаппе, не попавший в ростер национальной команды якобы из-за травмы, но сыгравший за «Реал» в минувший уик-энд.

«Интересы клубов и интересы сборных обязательно расходятся, нельзя также забывать, что работодателем является клуб, а федерация не является работодателем игрока», – заявил Дешам.

Два ближайших матча в Лиге наций сборная Франции проведет в гостях с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября).

Ранее Дидье Дешам объявил решение относительно Килиана Мбаппе.