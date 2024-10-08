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Лига наций
08 октября 2024, 09:47 | Обновлено 08 октября 2024, 09:58
497
0

Дешам высказался о ситуации с Мбаппе в Реале и в сборной Франции

Тренер – о конфликте интересов

08 октября 2024, 09:47 | Обновлено 08 октября 2024, 09:58
497
0
Дешам высказался о ситуации с Мбаппе в Реале и в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, в которой оказался нападающий Килиан Мбаппе, не попавший в ростер национальной команды якобы из-за травмы, но сыгравший за «Реал» в минувший уик-энд.

«Интересы клубов и интересы сборных обязательно расходятся, нельзя также забывать, что работодателем является клуб, а федерация не является работодателем игрока», – заявил Дешам.

Два ближайших матча в Лиге наций сборная Франции проведет в гостях с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября).

Ранее Дидье Дешам объявил решение относительно Килиана Мбаппе.

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сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Дидье Дешам
Юрій Остроумов Источник: Marca
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