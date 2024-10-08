Дешам высказался о ситуации с Мбаппе в Реале и в сборной Франции
Тренер – о конфликте интересов
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, в которой оказался нападающий Килиан Мбаппе, не попавший в ростер национальной команды якобы из-за травмы, но сыгравший за «Реал» в минувший уик-энд.
«Интересы клубов и интересы сборных обязательно расходятся, нельзя также забывать, что работодателем является клуб, а федерация не является работодателем игрока», – заявил Дешам.
Два ближайших матча в Лиге наций сборная Франции проведет в гостях с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября).
Ранее Дидье Дешам объявил решение относительно Килиана Мбаппе.
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