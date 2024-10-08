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08 октября 2024, 08:34 | Обновлено 08 октября 2024, 08:46
1446
0

Оккупанты намерены осквернить легендарное имя луганской Зари

Псевдоклуб хотят заявить в чемпионат рф

08 октября 2024, 08:34 | Обновлено 08 октября 2024, 08:46
1446
0
Оккупанты намерены осквернить легендарное имя луганской Зари
ФК Заря Луганск

В украинском Луганске, который находится под оккупацией россии, некий араик асатрян, который считается президентом местного клуба над легендарным названием «Заря», рассказал о планах заявить команду в чемпионат россии.

Сообщено, что клуб проводит переговоры с футбольными властями страны-оккупанта, чтобы начать свои выступления в российском первенстве с 2025 года.

«Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование», – заявил асатрян в интервью росСМИ.

В оккупированном Луганске новый клуб под названием «Заря» был создан в декабре 2023 года.

Как известно, настоящая луганская «Заря» покинула город в 2014 году, когда армия россии начала оккупацию украинского Донбасса, и сейчас базируется в Киеве. Легендарный клуб выступает в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Заря» паузу в чемпионате Украины заполнит спаррингом в Киеве.

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Заря Луганск российско-украинская война
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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