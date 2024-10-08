Оккупанты намерены осквернить легендарное имя луганской Зари
Псевдоклуб хотят заявить в чемпионат рф
В украинском Луганске, который находится под оккупацией россии, некий араик асатрян, который считается президентом местного клуба над легендарным названием «Заря», рассказал о планах заявить команду в чемпионат россии.
Сообщено, что клуб проводит переговоры с футбольными властями страны-оккупанта, чтобы начать свои выступления в российском первенстве с 2025 года.
«Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование», – заявил асатрян в интервью росСМИ.
В оккупированном Луганске новый клуб под названием «Заря» был создан в декабре 2023 года.
Как известно, настоящая луганская «Заря» покинула город в 2014 году, когда армия россии начала оккупацию украинского Донбасса, и сейчас базируется в Киеве. Легендарный клуб выступает в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Заря» паузу в чемпионате Украины заполнит спаррингом в Киеве.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер считает, что Теренс Кроуфорд недостаточно популярен
Джорджина Родригес удивила всех своей раскованностью в новой фотосессии для бренда Guess