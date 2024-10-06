Заря паузу в чемпионате заполнит спаррингом в Киеве

Как стало известно Sport.ua, после вчерашнего календарного поединка с «Вересом» (1:2) футболисты «Зари» возобновят тренировочный процесс 9 октября.

По имеющимся данным, подопечные Младена Бартуловича заполнят паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, контрольным поединком с «Оболонью», который пройдет 12 октября в Киеве.

Будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач. Травмированных среди футболистов «Зари» нет.

Сейчас «Заря» занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков и следующий календарный матч проведет 20 октября – с «Кривбассом».

Ранее тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от «Вереса».