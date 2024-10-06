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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 12:48 | Обновлено 06 октября 2024, 13:12
147
0

Заря паузу в чемпионате заполнит спаррингом в Киеве

Подопечные Бартуловича получили три дня выходных

06 октября 2024, 12:48 | Обновлено 06 октября 2024, 13:12
147
0
Заря паузу в чемпионате заполнит спаррингом в Киеве
ФК Заря Луганск

Как стало известно Sport.ua, после вчерашнего календарного поединка с «Вересом» (1:2) футболисты «Зари» возобновят тренировочный процесс 9 октября.

По имеющимся данным, подопечные Младена Бартуловича заполнят паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, контрольным поединком с «Оболонью», который пройдет 12 октября в Киеве.

Будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач. Травмированных среди футболистов «Зари» нет.

Сейчас «Заря» занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков и следующий календарный матч проведет 20 октября – с «Кривбассом».

Ранее тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от «Вереса».

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инсайд Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Заря контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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