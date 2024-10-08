Мексика – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября в 11:30 матч женского ЧМ-2024 по мини-футболу
В хорватском городе Мали-Лошинь продолжается чемпионат мира 2024 по мини-футболу среди женщин.
8 октября в 11:30 в матче 2-го тура ЧМ-2024 играют сборные Мексики и Украины
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соревнования WMF Women's World Cup 2024 проходят с 7 до 10 октября.
7 команд поделены на 2 группы и ведут борьбу за выход в 1/2 финала – победители групп выйдут напрямую, а вторые и третьи места групп разыграют еще две путевки в полуфиналы.
Сборная Украины выступает в группе B с командами Румынии, Мексики и Словакии. В группе A встречаются США, Коста-Рика и Чехия.
В первом поединке турнира Украина уступила Словакии (1:6), а Мексика разгромила Румынию (11:0). В другой группе сборная США обыграла команда Чехии (4:0).
В последнем 3-м туре сине-желтая команда встретится с Румынией (8 октября в 20:15).
Мексика – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей
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