Судаков вышел на второе место в списке бомбардиров по системе гол+пас
Назаренко сохраняет лидерство в рейтинге лучших игроков УПЛ
‚По итогам 9-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 4 ассиста (11 баллов).
На вторую позицию поднялся хавбек Шахтера Георгий Судаков. После покера в ворота ЛНС и голевого паса у него 7 голов и 2 ассиста (9 очков)
Третьим идет Алексей Гуцуляк из Полесья, который имеет 5 забитых мячей и 2 голевых передачи (7 пунктов).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+4=11
- 2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
- 3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7
- 4. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
- 5. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+2=6
- 6. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
- 7. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5
- 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5
- 9. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5
- 10. Александр Зубков (Шахтер): 3+1=4
- 10. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).
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