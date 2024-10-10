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  4. Судаков вышел на второе место в списке бомбардиров по системе гол+пас
Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 16:31 | Обновлено 10 октября 2024, 17:00
89
0

Судаков вышел на второе место в списке бомбардиров по системе гол+пас

Назаренко сохраняет лидерство в рейтинге лучших игроков УПЛ

10 октября 2024, 16:31 | Обновлено 10 октября 2024, 17:00
89
0
Судаков вышел на второе место в списке бомбардиров по системе гол+пас
ФК Шахтер. Георгий Судаков

‚По итогам 9-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 4 ассиста (11 баллов).

На вторую позицию поднялся хавбек Шахтера Георгий Судаков. После покера в ворота ЛНС и голевого паса у него 7 голов и 2 ассиста (9 очков)

Третьим идет Алексей Гуцуляк из Полесья, который имеет 5 забитых мячей и 2 голевых передачи (7 пунктов).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+4=11
  • 2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
  • 3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7
  • 4. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
  • 5. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+2=6
  • 6. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
  • 7. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5
  • 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5
  • 9. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5
  • 10. Александр Зубков (Шахтер): 3+1=4
  • 10. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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