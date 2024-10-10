Судаков вышел на второе место в списке бомбардиров по системе гол+пас

‚По итогам 9-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 4 ассиста (11 баллов).

На вторую позицию поднялся хавбек Шахтера Георгий Судаков. После покера в ворота ЛНС и голевого паса у него 7 голов и 2 ассиста (9 очков)

Третьим идет Алексей Гуцуляк из Полесья, который имеет 5 забитых мячей и 2 голевых передачи (7 пунктов).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+4=11

2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9

3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 5+2=7

4. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6

5. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+2=6

6. Илья Квасница (Рух): 3+3=6

7. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5

8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5

9. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5

10. Александр Зубков (Шахтер): 3+1=4

10. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).