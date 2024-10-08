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08 октября 2024, 06:23 | Обновлено 08 октября 2024, 06:33
451
0

Золотая бутса. Левандовски сделал хет-трик и догнал Холанда в рейтинге

Продолжает лидировать эстонец Алекс Тамм из «Нымме Калью»

08 октября 2024, 06:23 | Обновлено 08 октября 2024, 06:33
451
0
Золотая бутса. Левандовски сделал хет-трик и догнал Холанда в рейтинге
Twitter

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) остается эстонец Алекс Тамм, который забил 27 мячей в сезоне за клуб «Нымме Калью» в чемпионате Эстонии (этот турнир проводится по системе весна-осень).

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче против Алавеса (3:0) и догнал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Они делят вторую позицию, забив по 10 мячей (что приносит в рейтинг 20 очков, поскольку коэффициент чемпионатов Англии и Испании равен 2.0)

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 8 октября 2024 года

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Золотая бутса Манчестер Сити Нымме Калью чемпионат Эстонии по футболу выбор редакции Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Барселона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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