Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубный рейтинг УЕФА. На каком месте Шахтер и Динамо после неудачных игр?
Лига чемпионов
08 октября 2024, 05:23 | Обновлено 08 октября 2024, 05:32
594
0

Клубный рейтинг УЕФА. На каком месте Шахтер и Динамо после неудачных игр?

Шахтер потерял одну позицию и делит 37-е место с французским Марселем

08 октября 2024, 05:23 | Обновлено 08 октября 2024, 05:32
594
0
Клубный рейтинг УЕФА. На каком месте Шахтер и Динамо после неудачных игр?
ФК Шахтер Донецк

Завершились два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы 2024/25, и произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Лиге чемпионов донецкий Шахтер имеет 1 очко после двух матчей – ничья с Болоньей (0:0) и поражение от Аталанты (0:3).

В Лиге Европы Динамо идет без набранных пунктов, проиграв оба поединка – против Лацио (0:3) и Хоффенхайма (0:2).

В клубном рейтинге 2025 Шахтер потерял одну позицию и делит 37-е место с французским Марселем (по 48.000).

Киевское Динамо находится на 71-й позиции (23.500), отставая на 1.500 балла от французского Лиона (25.000).

Клубный рейтинг УЕФА 2025

По теме:
Золотая бутса. Левандовски сделал хет-трик и догнал Холанда в рейтинге
Президент Вереса пояснил защитную тактику в матче против Шахтера
Легионер Шахтера вызван в сборную Туниса на матчи Кубка африканских наций
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Хоффенхайм Аталанта Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Хоффенхайм - Динамо Лига конференций Шахтер - Аталанта статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
Бокс | 07 октября 2024, 09:21 3
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»

Бой реванш между боксерами пройдет 21 декабря 2024 года

В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Футбол | 08 октября 2024, 02:31 3
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь

Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций

Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Футбол | 07.10.2024, 11:07
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Список бомбардиров Серии А после гола Довбика, хет-триков Ретеги и Тюрама
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
Футбол | 07.10.2024, 15:46
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08.10.2024, 05:01
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 2
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 81
Футзал
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем