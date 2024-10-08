Клубный рейтинг УЕФА. На каком месте Шахтер и Динамо после неудачных игр?
Шахтер потерял одну позицию и делит 37-е место с французским Марселем
Завершились два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы 2024/25, и произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.
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В Лиге чемпионов донецкий Шахтер имеет 1 очко после двух матчей – ничья с Болоньей (0:0) и поражение от Аталанты (0:3).
В Лиге Европы Динамо идет без набранных пунктов, проиграв оба поединка – против Лацио (0:3) и Хоффенхайма (0:2).
В клубном рейтинге 2025 Шахтер потерял одну позицию и делит 37-е место с французским Марселем (по 48.000).
Киевское Динамо находится на 71-й позиции (23.500), отставая на 1.500 балла от французского Лиона (25.000).
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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