Клубный рейтинг УЕФА. На каком месте Шахтер и Динамо после неудачных игр?

Завершились два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы 2024/25, и произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Лиге чемпионов донецкий Шахтер имеет 1 очко после двух матчей – ничья с Болоньей (0:0) и поражение от Аталанты (0:3).

В Лиге Европы Динамо идет без набранных пунктов, проиграв оба поединка – против Лацио (0:3) и Хоффенхайма (0:2).

В клубном рейтинге 2025 Шахтер потерял одну позицию и делит 37-е место с французским Марселем (по 48.000).

Киевское Динамо находится на 71-й позиции (23.500), отставая на 1.500 балла от французского Лиона (25.000).

Клубный рейтинг УЕФА 2025