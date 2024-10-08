ЛУПАШКО: «Для меня важна игра на мяче. Третья зона должна быть агрессивной»

Наставник Карпат Владислав Лупашко розповів, у який футбол має грати львівська команда:

«Дуже важливий показник – володіння м'ячем. Інтенсивність пресингу, дотики в штрафному майданчику, удари по воротах. По цих показниках можна зрозуміти, що для мене важлива гра на м'ячі, те, як швидко ми його повертаємо після втрати. Однак, щоб цей контроль не був стерильним, важливі також агресія й удари по воротах. Третя зона має бути агресивною.

Щодо пропущених голів, ми зіграли з Шахтарем, з Поліссям, з Кривбасом, з Динамо, з ЛНЗ – тобто з усіма лідерами. З усіма ми грали у відкритий футбол. Тому так багато пропущених. Однак з часом ця статистика виправиться, не тому, що ми будемо грати в середньому чи низькому блоці, а за рахунок того, що ми будемо більш організованими, будемо втрачати менше м'ячів».