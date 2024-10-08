Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУПАШКО: «Для меня важна игра на мяче. Третья зона должна быть агрессивной»
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 03:17 | Обновлено 08 октября 2024, 03:44
55
0

ЛУПАШКО: «Для меня важна игра на мяче. Третья зона должна быть агрессивной»

Наставник Карпат рассказал, в какой футбол должна играть львовская команда

08 октября 2024, 03:17 | Обновлено 08 октября 2024, 03:44
55
0
ЛУПАШКО: «Для меня важна игра на мяче. Третья зона должна быть агрессивной»
УПЛ ТБ. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко розповів, у який футбол має грати львівська команда:

«Дуже важливий показник – володіння м'ячем. Інтенсивність пресингу, дотики в штрафному майданчику, удари по воротах. По цих показниках можна зрозуміти, що для мене важлива гра на м'ячі, те, як швидко ми його повертаємо після втрати. Однак, щоб цей контроль не був стерильним, важливі також агресія й удари по воротах. Третя зона має бути агресивною.

Щодо пропущених голів, ми зіграли з Шахтарем, з Поліссям, з Кривбасом, з Динамо, з ЛНЗ – тобто з усіма лідерами. З усіма ми грали у відкритий футбол. Тому так багато пропущених. Однак з часом ця статистика виправиться, не тому, що ми будемо грати в середньому чи низькому блоці, а за рахунок того, що ми будемо більш організованими, будемо втрачати менше м'ячів».

По теме:
Президент Вереса пояснил защитную тактику в матче против Шахтера
Защитник тянет за футболку, судья не видит. Реакция Металлиста на поражение
Лупашко назвал, в каком матче Карпаты играли лучше всего за все время в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 2
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
Бокс | 07 октября 2024, 09:21 3
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»

Бой реванш между боксерами пройдет 21 декабря 2024 года

Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Теннис | 07.10.2024, 22:45
Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
Футбол | 07.10.2024, 07:42
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Этого могло не быть если...» Лунин проигнорировал Карвахаля перед травмой
Футбол | 08.10.2024, 04:16
«Этого могло не быть если...» Лунин проигнорировал Карвахаля перед травмой
«Этого могло не быть если...» Лунин проигнорировал Карвахаля перед травмой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
06.10.2024, 07:55 2
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 81
Футзал
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 22
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 3
Футбол
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем