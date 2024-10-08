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Лига наций
08 октября 2024, 02:17 | Обновлено 08 октября 2024, 02:46
164
0

Эпидемия травм. Целая команда: список игроков, которые могли помочь сборной

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций с Грузией и Чехией

08 октября 2024, 02:17 | Обновлено 08 октября 2024, 02:46
164
0
Эпидемия травм. Целая команда: список игроков, которые могли помочь сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины начала подготовку к двум домашним матчам Лиги наций 2024/25 – против Грузии и Чехии.

В октябре команда Сергея Реброва проведет в Польше два домашних матча в группе В1. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве сыграют против Чехии.

Сборная Украины будет выступать не в оптимальном составе из-за эпидемии травм.

Из-за повреждений не приехали в сборную 10 футболистов: Андрей Ярмоленко (124 матча за сборную), Тарас Степаненко (86), Александр Зинченко (68), Руслан Малиновский (66), Виктор Цыганков (57), Виталий Миколенко (44), Андрей Лунин (13), Александр Пихаленок (19), Владимир Бражко (8), Даниил Сикан (7).

Не вызваны также в сборную опытные игроки Сергей Сидорчук (62), Александр Караваев (49) и Сергей Кривцов (34).

В сборную Украины приглашены три новичка – Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко.

Список опытных игроков, которые не помогут сборной в октябре

Заявка сборной Украины на матчи против Грузии и Чехии

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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