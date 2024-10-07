Как дела у Мякушко? Ворскла решила заполнить паузу в УПЛ без спарринга
Три игрока полтавской команды близки к возвращению в строй после травм
Как стало известно Sport.ua, полтавская «Ворскла» 9 октября приступит к подготовке к календарному поединку 10-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 19 октября.
12 октября подопечные Сергея Долганского проведут двусторонку, в которой примут участие и игроки юниорского состава.
В расположение молодежной сборной Украины отправился Илья Крупский, в лазарете находится серьезно травмированный Евгений Павлюк.
А вот Сергей Mякушко, Даниил Хрипчук и Антон Челядин, не игравшие в последнем матче в Житомире с «Полесьем», близки к возвращению в строй.
Полтавская «Ворскла» имеет в активе 9 очков и занимает 11-е место в УПЛ.
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