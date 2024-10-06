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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 13:41 | Обновлено 06 октября 2024, 14:42
585
0

Стала известна причина отсутствия двух игроков Ворсклы в матче с Полесьем

Хрипчук и Мякушко не играют в Житомире из-за болезни

06 октября 2024, 13:41 | Обновлено 06 октября 2024, 14:42
585
0
Стала известна причина отсутствия двух игроков Ворсклы в матче с Полесьем

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ «Полесье» – «Ворскла». В составе полтавской команды отсутствуют два игрока.

По данным УПЛ ТВ, полузащитники «Ворсклы» Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко приболели, именно поэтому они не с командой в Житомире.

В текущем сезоне 20-летний Хрипчук провел восемь матчей, а 31-летний Мякушко отыграл семь поединков и забил один мяч.

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Ворскла Полтава Полесье - Ворскла Сергей Мякушко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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