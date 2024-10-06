Украина. Премьер лига06 октября 2024, 13:41 | Обновлено 06 октября 2024, 14:42
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Стала известна причина отсутствия двух игроков Ворсклы в матче с Полесьем
Хрипчук и Мякушко не играют в Житомире из-за болезни
06 октября 2024, 13:41 | Обновлено 06 октября 2024, 14:42
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6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ «Полесье» – «Ворскла». В составе полтавской команды отсутствуют два игрока.
По данным УПЛ ТВ, полузащитники «Ворсклы» Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко приболели, именно поэтому они не с командой в Житомире.
В текущем сезоне 20-летний Хрипчук провел восемь матчей, а 31-летний Мякушко отыграл семь поединков и забил один мяч.
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