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  4. Левый Берег во время паузы в чемпионате сыграет против команды Первой лиги
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 22:39 | Обновлено 07 октября 2024, 22:51
92
0

Левый Берег во время паузы в чемпионате сыграет против команды Первой лиги

В лазарете киевской команды нет травмированных футболистов

07 октября 2024, 22:39 | Обновлено 07 октября 2024, 22:51
92
0
Левый Берег во время паузы в чемпионате сыграет против команды Первой лиги
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, команда «Левый Берег» во время вызванной матчами сборных паузы в УПЛ проведет спарринг с перволиговым клубом «Металлист 1925». Игра состоится на клубной арене киевлян 13 октября.

Непосредственную подготовку к поединку 10-го тура с «Полесьем» подопечные Виталия Первака начнут 9 октября.

Лазарет «Левого Берега» пуст, поэтому, скорее всего, к противостоянию с житомирским клубом киевская команда подойдет во всеоружии.

«Левый Берег» занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 7 очков.

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Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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