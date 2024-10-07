Левый Берег во время паузы в чемпионате сыграет против команды Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, команда «Левый Берег» во время вызванной матчами сборных паузы в УПЛ проведет спарринг с перволиговым клубом «Металлист 1925». Игра состоится на клубной арене киевлян 13 октября.

Непосредственную подготовку к поединку 10-го тура с «Полесьем» подопечные Виталия Первака начнут 9 октября.

Лазарет «Левого Берега» пуст, поэтому, скорее всего, к противостоянию с житомирским клубом киевская команда подойдет во всеоружии.

«Левый Берег» занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 7 очков.