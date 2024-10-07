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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 20:12 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
312
1

Лидер Шахтера: «У нас такие качели – победа, поражение, ничья»

Судаков оценил последние результаты команды

07 октября 2024, 20:12 | Обновлено 07 октября 2024, 21:09
312
1
Лидер Шахтера: «У нас такие качели – победа, поражение, ничья»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал свои четыре гола в матче УПЛ против ЛНЗ, а также нынешнюю форму команды, которая чередует удачные результаты и поражения.

– Если честно, то, конечно, приятно, но что испытываю какие-то особые эмоции, я бы не сказал. Доволен победой, доволен результатом, в первую очередь команды, тем, что мы смогли прервать такую ​​серию, потому что сейчас немного сложный момент, такие качели: то выиграем, то ничья, то поражение. Поэтому нужно одержать эти победы, сверхважные для нас и уже думать заранее, ведь мы все знаем, что сейчас отстаем на шесть очков от лидеров и нужно их догонять.

– Это первый покер в твоей карьере?
– Возможно, в детской команде забивал, но на взрослом уровне, да, первый. Это очень приятно.

– Что, по твоему мнению, стало ключевым для того, чтобы ты реализовал все эти моменты? Расскажи коротко о каждом голе. И была ли у тебя особенная тактика на этот матч?
– Нет, играл, как всегда. На каждый поединок настраиваюсь на 100 процентов. Наверное, мог забить даже больше. И жаль, что не забил, потому что, как мне сказали, никто еще не забивал в чемпионате Украины 5 голов. Относительно мячей. Первый гол сделали с Дмитрием Крыськивым и Лассиной, я там быстро подстроился под мяч и пробил. Второй гол: там мне Артем Бондаренко отдал хороший ассист. Третий гол: хороший ассист мне отдал Невертон. Четвертый гол: ко мне отскочил мяч. В двух забитых мячах, можно сказать, где-то повезло, но первые два мне очень понравились – как индивидуально, так и командно мы разыграли супер!

– Какой именно из этих четырех голов ты запомнишь больше всего и почему?
– Наверное, первый. Именно его посвятил своей семье, и вообще очень хороший момент, хороший гол. Он мне понравился.

– Ты показывал сердце после гола – это для дочери?
– Да.

– Что тебе сказали тренер, партнеры по команде, а может, и соперники после твоего покера?
– Илья Путря, правый защитник, говорит, что где бы он ни был, он меня продает. Он был в предыдущей команде, в «Черноморце», и я забил им два гола и отдал ассист. Потом еще раз играли против них, и я снова забил. И он шутил во время матча: «Я тебя продаю. Когда куда-то перейдешь, проставишься немного». А так, конечно, приятно, ребята поздравили и еще сейчас в раздевалке, может, поздравят.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Saar
Перейде🤣🤣🤣
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