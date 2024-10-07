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Англия
07 октября 2024, 20:10 | Обновлено 07 октября 2024, 21:11
1852
2

Восемь команд АПЛ дали показания против «Манчестер Сити»

Некоторые команды поддержали Премьер-лигу

07 октября 2024, 20:10 | Обновлено 07 октября 2024, 21:11
1852
2
Восемь команд АПЛ дали показания против «Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В понедельник, 7 октября, стало известно, что восемь команд АПЛ поддержали лигу в противостоянии с «Манчестер Сити». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла дело, которое касалось коммерческих договоров.

Команды, которые выступили против «Сити»:

  • Арсенал
  • Манчестер Юнайтед
  • Ливерпуль
  • Вест Хэм
  • Брентфорд
  • Борнмут
  • Фулхэм
  • Вулверхэмптон

Английский журналист Бен Джейкобс заявил, что некоторые клубы очень разочарованы итоговым решением.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повторил рекорд.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вест Хэм Брентфорд Борнмут Вулверхэмптон Фулхэм
Микола Титюк Источник: Cityxtra
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Комментарии 2
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Falko
Не уточнюється за якими позовами давали свідчення ці 8 клубів: по Етіхаду, який було задоволено, чи по якихось із решти, які було відхилено.
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0
AK.228
шакалы  пытались пнуть Льва
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