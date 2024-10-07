Восемь команд АПЛ дали показания против «Манчестер Сити»

В понедельник, 7 октября, стало известно, что восемь команд АПЛ поддержали лигу в противостоянии с «Манчестер Сити». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла дело, которое касалось коммерческих договоров.

Команды, которые выступили против «Сити»:

Арсенал

Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

Вест Хэм

Брентфорд

Борнмут

Фулхэм

Вулверхэмптон

Английский журналист Бен Джейкобс заявил, что некоторые клубы очень разочарованы итоговым решением.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повторил рекорд.