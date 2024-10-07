Англия07 октября 2024, 20:10 | Обновлено 07 октября 2024, 21:11
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Восемь команд АПЛ дали показания против «Манчестер Сити»
Некоторые команды поддержали Премьер-лигу
07 октября 2024, 20:10 | Обновлено 07 октября 2024, 21:11
1852
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В понедельник, 7 октября, стало известно, что восемь команд АПЛ поддержали лигу в противостоянии с «Манчестер Сити». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла дело, которое касалось коммерческих договоров.
Команды, которые выступили против «Сити»:
- Арсенал
- Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль
- Вест Хэм
- Брентфорд
- Борнмут
- Фулхэм
- Вулверхэмптон
Английский журналист Бен Джейкобс заявил, что некоторые клубы очень разочарованы итоговым решением.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повторил рекорд.
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