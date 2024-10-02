Ман Сити повторил в ЛЧ исторический рекорд Манчестер Юнайтед

1 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» добился крупной победы со счетом 4:0 над «Слованом» Братислава.

«Горожане» продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 25 матчей и повторили рекордный показатель «Манчестер Юнайтед», который был установлен в период с сентября 2007 года по май 2009-го.

Последнее поражение «Ман Сити» в чемпионском евротурнире датировано сезоном-2021/2022, когда в полуфинале «Реал» оказался сильнее со счетом 3:1. После этого команда Жузепа Гвардиолы одержала 17 побед и восемь раз сыграла вничью.

В предыдущем сезоне «горожане» выбыли из Лиги чемпионов в четвертьфинале после двух ничьих с «Реалом» и поражения по пенальти во втором поединке.

23 октября в 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет дома «Спарту» Прага.