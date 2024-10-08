Перес готовит бомбу? Реал хочет купить звезду АПЛ за 100 млн. Но есть нюанс
Уильям Салиба – трансферная цель «Реала»
Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Уильямом Салиба.
По информации Elgoldigital, Салиба – один из главных трансферных приоритетов для «Реала» на лето 2025 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов потратить на трансфер Уильяма 100 миллионов евро. Но нюанс в том, что «Арсенал» не хочет отпускать своего лидера, желание Салибы может сыграть здесь ключевую роль.
В сезоне 2023/24 Уильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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