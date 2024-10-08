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  4. Перес готовит бомбу? Реал хочет купить звезду АПЛ за 100 млн. Но есть нюанс
Испания
08 октября 2024, 03:38 |
92
0

Перес готовит бомбу? Реал хочет купить звезду АПЛ за 100 млн. Но есть нюанс

Уильям Салиба – трансферная цель «Реала»

08 октября 2024, 03:38 |
92
0
Перес готовит бомбу? Реал хочет купить звезду АПЛ за 100 млн. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Уильямом Салиба.

По информации Elgoldigital, Салиба – один из главных трансферных приоритетов для «Реала» на лето 2025 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов потратить на трансфер Уильяма 100 миллионов евро. Но нюанс в том, что «Арсенал» не хочет отпускать своего лидера, желание Салибы может сыграть здесь ключевую роль.

В сезоне 2023/24 Уильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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