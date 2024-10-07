«Спасибо Богу или нашему вратарю». Тренер Жироны о победе и старте сезона

Вратарь Жироны Пауло Гассанига в матче чемпионата Испании против Атлетика отразил два пенальти и помог команде победить со счетом 2:1.

Наставник Мичел оценил первую часть сезона.

«Спасибо Богу или Гассаниге, что соперник не сумел забить свои мячи с пенальти и мы остались в игре. Я рад трем очкам, но хотел бы видеть улучшения в нашем футболе. Наш вратарь сохранил нас в матче. Не знаю, что было бы, если бы Атлетик вышел вперед».

«В целом, старт сезона не назвать плохим, но мы понимаем, какие есть ожидания. Чего-то нам не хватает. Команда на правильном пути, однако еще много работы, футболистам нужно сыграться», – сказал Мичел.

Команда в Ла Лиге идет на 11-й позиции. Хавбек Виктор Цыганков пропустил матч из-за серьезной травмы.