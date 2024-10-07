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Испания
07 октября 2024, 18:29 |
89
0

«Спасибо Богу или нашему вратарю». Тренер Жироны о победе и старте сезона

Мичел оценил непростой матч Ла Лиги

07 октября 2024, 18:29 |
89
0
«Спасибо Богу или нашему вратарю». Тренер Жироны о победе и старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Гассанига

Вратарь Жироны Пауло Гассанига в матче чемпионата Испании против Атлетика отразил два пенальти и помог команде победить со счетом 2:1.

Наставник Мичел оценил первую часть сезона.

«Спасибо Богу или Гассаниге, что соперник не сумел забить свои мячи с пенальти и мы остались в игре. Я рад трем очкам, но хотел бы видеть улучшения в нашем футболе. Наш вратарь сохранил нас в матче. Не знаю, что было бы, если бы Атлетик вышел вперед».

«В целом, старт сезона не назвать плохим, но мы понимаем, какие есть ожидания. Чего-то нам не хватает. Команда на правильном пути, однако еще много работы, футболистам нужно сыграться», – сказал Мичел.

Команда в Ла Лиге идет на 11-й позиции. Хавбек Виктор Цыганков пропустил матч из-за серьезной травмы.

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Пауло Гассанига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
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