ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
Украинская команда проведет следующий матч в новой форме от Adidas
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что УАФ заключила контракт с известным брендом Adidas. Срок соглашения – шесть лет.
В новой форме сборная Украины сыграет уже 11 октября в матче третьего тура Лиги наций против национальной команды Грузии. Презентация формы состоится 9 октября.
Вацко в своей авторской программе показал, как будет выглядеть дизайн формы, однако это не эксклюзивный дизайн – он будет представлен до конца 2025 года.
ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
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