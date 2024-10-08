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Лига наций
08 октября 2024, 00:28 | Обновлено 08 октября 2024, 00:39
252
3

ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами

Украинская команда проведет следующий матч в новой форме от Adidas

08 октября 2024, 00:28 | Обновлено 08 октября 2024, 00:39
252
3
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
УАФ

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что УАФ заключила контракт с известным брендом Adidas. Срок соглашения – шесть лет.

В новой форме сборная Украины сыграет уже 11 октября в матче третьего тура Лиги наций против национальной команды Грузии. Презентация формы состоится 9 октября.

Вацко в своей авторской программе показал, как будет выглядеть дизайн формы, однако это не эксклюзивный дизайн – он будет представлен до конца 2025 года.

ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами

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Adidas сборная Украины по футболу Виктор Вацко Лига наций Украина - Грузия фото форма сборной Украины игровая форма
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Ingvar 1970
Кака була, кака є
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+1
TarasTaras94
краще б була стара
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0
Mishgan2507
Відстій, а не форма
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0
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