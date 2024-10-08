ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что УАФ заключила контракт с известным брендом Adidas. Срок соглашения – шесть лет.

В новой форме сборная Украины сыграет уже 11 октября в матче третьего тура Лиги наций против национальной команды Грузии. Презентация формы состоится 9 октября.

Вацко в своей авторской программе показал, как будет выглядеть дизайн формы, однако это не эксклюзивный дизайн – он будет представлен до конца 2025 года.

ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами