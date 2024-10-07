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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 17:20 | Обновлено 07 октября 2024, 18:18
359
0

«Мы пропустили случайные голы». Романчук – о матче с Динамо

Защитник Кривбасса прокомментировал поражение в 9-м туре УПЛ

07 октября 2024, 17:20 | Обновлено 07 октября 2024, 18:18
359
0
«Мы пропустили случайные голы». Романчук – о матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

6 октября в 19:00 состоялся матч 9-го тура УПЛ между «Динамо» и «Кривбассом» (2:1). Защитник криворожского клуба Александр Романчук в интервью высказался о гостевом поражении:

– Чего не хватило на старте игры, ведь быстро пропустили два гола?

– Интересный вопрос… Где-то, возможно, концентрации. Надо собраннее играть в обороне и не допускать таких простых ошибок. Мы пропустили случайные голы. Надо действовать в защите более надежно, это моя ответственность в том числе. Трудно, когда в начале игры пропускаешь два гола. Но, несмотря на это, мы все равно должны сыграть лучше: забили в раздевалку, все было в наших руках.

Спасибо команде за игру. Все сражались до последнего; к ребятам, я считаю, не должно быть в этом плане претензий. Где-то нам не хватает в завершении. Всем нужно подумать над своими ошибками и сделать выводы.

– Ты сегодня забил гол. Вспомни этот момент…

– Штрафной удар… Макс Задерака выполнил идеальную подачу - я вбежал и пробил головой. Увидел, что на табло записали автогол… Я пробивал, а потом уже увидел мяч в воротах. На кого бы ни записали мяч – я рад, что помог «Кривбассу» забить гол.

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Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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