Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три игры без поражений и конец. Легендарный француз подал в отставку
Греция
07 октября 2024, 18:18 |
430
0

Три игры без поражений и конец. Легендарный француз подал в отставку

Клод Макелеле остался без работы

07 октября 2024, 18:18 |
430
0
Три игры без поражений и конец. Легендарный француз подал в отставку
Twitter. Клод Макелеле

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле недавно занял пост тренера «Астераса». Несмотря на довольно неплохие результаты, сотрудничество между двумя сторонами закончилось.

В начале сентября этого года легендарный француз был принят на должность тренера «Астераса». Начало работы Макелеле в греческом клубе было многообещающим. Его команда одержала триумф и дважды сыграла вничью.

Несмотря на успешную серию 51-летнего тренера «Астераса», он больше не будет отвечать за результаты команды.

По информации портала Foot Mercato, бывший игрок сборной Франции решил завершить свою работу в греческом клубе. На это якобы повлияли действия спортивного подразделения «Астераса», которое вмешивалось в его обязанности. Этот факт не устроил Макелеле.

После семи сыгранных матчей «Астерас» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Макелеле оставил свой след в футболе. В прошлом он выступал за «Нант», «Марсель», «Реал», «Челси» и «ПСЖ». Кроме того, он провел 71 матч за сборную Франции.

После завершения карьеры футболиста в 2011 году, Макелеле работал в спортивных подразделениях «ПСЖ», «Суонси Сити», «Монако», «Челси» и «Эйпена».

По теме:
В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение
Источник: Григорчук покинул азербайджанский Нефтчи
Григорчук сообщил руководству Нефтчи о намерении покинуть клуб
Клод Макелеле Астерас отставка чемпионат Греции по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 1
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
Футбол | 07 октября 2024, 07:42 8
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил

Артем отметился голом в ворота «Монцы»

ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
Футбол | 07.10.2024, 14:21
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Футбол | 07.10.2024, 00:14
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Футбол | 07.10.2024, 16:53
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 14
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 1
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 80
Футзал
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем