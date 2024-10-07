Три игры без поражений и конец. Легендарный француз подал в отставку

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле недавно занял пост тренера «Астераса». Несмотря на довольно неплохие результаты, сотрудничество между двумя сторонами закончилось.

В начале сентября этого года легендарный француз был принят на должность тренера «Астераса». Начало работы Макелеле в греческом клубе было многообещающим. Его команда одержала триумф и дважды сыграла вничью.

Несмотря на успешную серию 51-летнего тренера «Астераса», он больше не будет отвечать за результаты команды.

По информации портала Foot Mercato, бывший игрок сборной Франции решил завершить свою работу в греческом клубе. На это якобы повлияли действия спортивного подразделения «Астераса», которое вмешивалось в его обязанности. Этот факт не устроил Макелеле.

После семи сыгранных матчей «Астерас» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Макелеле оставил свой след в футболе. В прошлом он выступал за «Нант», «Марсель», «Реал», «Челси» и «ПСЖ». Кроме того, он провел 71 матч за сборную Франции.

После завершения карьеры футболиста в 2011 году, Макелеле работал в спортивных подразделениях «ПСЖ», «Суонси Сити», «Монако», «Челси» и «Эйпена».