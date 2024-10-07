Франция07 октября 2024, 17:49 | Обновлено 07 октября 2024, 17:52
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Ницца – ПСЖ – 1:1. Мендеш спас ничью. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги 1 2024/25
07 октября 2024, 17:49 | Обновлено 07 октября 2024, 17:52
43
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6 октября состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли Ницца и ПСЖ.
Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась ничьей – 1:1.
Счет открыл защитник хозяев Али Абди на 38-й минуте, гости ответили во втором тайме голом Нуну Мендеша.
Лига 1 2024/25. 7-й тур, 6 октября
Ницца – ПСЖ – 1:1
Голы: Абди, 38 – Мендеш, 52
Видеообзор матча:
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