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  4. Ницца – ПСЖ – 1:1. Мендеш спас ничью. Видео голов и обзор матча
Франция
07 октября 2024, 17:49 | Обновлено 07 октября 2024, 17:52
43
0

Ницца – ПСЖ – 1:1. Мендеш спас ничью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги 1 2024/25

07 октября 2024, 17:49 | Обновлено 07 октября 2024, 17:52
43
0
Ницца – ПСЖ – 1:1. Мендеш спас ничью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ницца – ПСЖ

6 октября состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли Ницца и ПСЖ.

Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась ничьей – 1:1.

Счет открыл защитник хозяев Али Абди на 38-й минуте, гости ответили во втором тайме голом Нуну Мендеша.

Лига 1 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Ницца – ПСЖ – 1:1

Голы: Абди, 38 – Мендеш, 52

Видеообзор матча:

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чемпионат Франции по футболу Ницца ПСЖ Нуну Мендеш видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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