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Пляжный футбол
07 октября 2024, 14:23 | Обновлено 07 октября 2024, 14:38
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0

Пляжный футбол. Второй день квалификации ЧМ-2025: кто в лидерах?

Днем ранее сборная Украины разгромила команду Норвегии

07 октября 2024, 14:23 | Обновлено 07 октября 2024, 14:38
501
0
Пляжный футбол. Второй день квалификации ЧМ-2025: кто в лидерах?
BSWW

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Днем ранее сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2).

6 октября во втором туре Польша разгромила Норвегию (6:1) и набрала 3 очка.

Следующий поединок отборочного турнира ЧМ-2025 сборная Украины проведет 7 октября против Польши.

Обе команды имеют по одной победе, гарантировали себе выход в следующий раунд и определят между собой, кто займет первое место в группе F.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Результаты 2-го тура, 6 октября

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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