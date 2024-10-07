Пляжный футбол. Второй день квалификации ЧМ-2025: кто в лидерах?
Днем ранее сборная Украины разгромила команду Норвегии
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
Днем ранее сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2).
6 октября во втором туре Польша разгромила Норвегию (6:1) и набрала 3 очка.
Следующий поединок отборочного турнира ЧМ-2025 сборная Украины проведет 7 октября против Польши.
Обе команды имеют по одной победе, гарантировали себе выход в следующий раунд и определят между собой, кто займет первое место в группе F.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Результаты 2-го тура, 6 октября
Турнирные таблицы
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