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Пляжный футбол
05 октября 2024, 17:40 | Обновлено 05 октября 2024, 17:48
1098
0

Сборная Украины по пляжному футболу с победы стартовала в квалификации ЧМ

Сине-желтая команда обыграла сборную Норвегии со счетом 7:2

05 октября 2024, 17:40 | Обновлено 05 октября 2024, 17:48
1098
0
Сборная Украины по пляжному футболу с победы стартовала в квалификации ЧМ
АПФУ

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в европейской квалификации ЧМ-2025, проходящей в испанском Кадисе.

Свой первый поединок на турнире подопечные Николая Костенко проводили со сборной Норвегии, которая не является одним из лидеров европейского пляжного футбола (50-е место в мировом рейтинге BSWW).

Несмотря на это, украинцы подошли к матчу со всей серьезностью. В первом периоде они открыли счет уже на 20-й секунде усилиями Андрея Пашко. На 4-й минуте Олег Сиренко мягким ударом опрокинул голкипера норвежцев и удвоил преимущество команды. Еще через минуту Игорь Левченко мощным ударом с фланга расстрелял дальний угол ворот соперника – 3:0.

А дальше были два просто фантастических гола. На 9-й минуте сине-желтые получили право на свободный удар, и Иван Глуцкий расстрелял девятку, а через полминуты Олег Зборовский продемонстрировал бисиклету. Только после этого скандинавы сумели размочить счет, но уже через несколько десятков секунд Игорь Левченко оформил дубль – 6:1.

Во второй 12-минутке украинцы явно сбросили обороты и довольствовались голом Олега Зборовского на 20-й минуте. Соперник ответил острой атакой, завершившейся точным ударом Ли – 7:2.

В третьем периоде сумел отличиться голом с дальней дистанции вратарь Андрей Неруш. Этот мяч стал последним во встрече – 8:2 в пользу сборной Украины.

Следующий поединок отборочного турнира ЧМ-2025 команда проведет 7 октября против Польши.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Группа F

Украина – Норвегия – 8:2

Голы: Пашко (1), Сиренко (4), И. Левченко (5, 10), Глуцкий (9), Зборовский (10, 20), Неруш (29) – Гаре (10), Ли (22).

Украина: Неруш, Пославский, Пазенко, Глуцкий, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, И. Левченко, Зборовский, Пашко, Сиренко, Росс.

Норвегия: Бреккен, Ага, Хага, Геллебаст, Ли, Риссангер, Паулос, Холанд, Бидро, Харе, Ли Пак, Кандал.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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