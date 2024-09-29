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Пляжный футбол
29 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:02
311
0

ЧМ по пляжному футболу. Утвержден формат квалификации. Что светит Украине?

Сборная Украины сыграет в группе с Польшей и Норвегией

29 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:02
311
0
ЧМ по пляжному футболу. Утвержден формат квалификации. Что светит Украине?
АПФУ

Сборная Украины по пляжному футболу примет участие в европейском отборе к чемпионату мира 2025, который пройдет на Сейшельских островах.

Подопечные Николая Костенко проведут европейскую квалификацию в испанском Кадисе в период с 4 по 13 октября. В первом раунде сборная Украины попала в группу F вместе с командами Польши и Норвегии.

По итогам группового раунда 16 команд выйдут в 1/8 финала – первые и вторые сборные из каждой группы и четыре лучшие третьи.

Далее победители 1/8 финала образуют новые два квартета, по две лучшие команды из которых получат пропуск на ЧМ-2025. В последний соревновательный день участники отбора сыграют стыковые матчи за распределение мест на турнире.

Поединки 1/16 финала, второй групповой турнир и стыковые матчи пройдут 9–13 октября.

Первое мировое первенство по пляжному футболу состоится в столице Сейшельских островов, Виктории, на острове Маэ. Соревнования будут проходить в период с 1 по 11 мая 2025 года.

Сборная Сейшельских островов впервые поучаствует в чемпионате мира по пляжному футболу. К ней присоединятся четыре представителя УЕФА (Европа), по три – АФК (Азия) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по два – КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и одна команда из ОФК (Океания).

ЧМ-2025 по пляжному футболу

Европейская квалификация. Групповой раунд

  • Группа А: Испания, Азербайджан, Англия, Грузия
  • Группа В: Италия, Чехия, Дания
  • Группа С: Португалия, Германия, Эстония, Казахстан
  • Группа D: беларусь, Молдова, Бельгия
  • Группа Е: Швейцария, Франция, Литва, Мальта
  • Группа F: Украина, Польша, Норвегия

Календарь матчей сборной Украины

  • 05.10. 15:00. Украина – Норвегия
  • 07.10. 13:45. Украина – Польша

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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