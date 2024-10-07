Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос перед игрой чемпионата с Шахтером встретится с клубом первой лиги
Украина. Первая лига
07 октября 2024, 14:29 |
209
0

Колос перед игрой чемпионата с Шахтером встретится с клубом первой лиги

Спарринг пропустят два игрока ковалевцев

07 октября 2024, 14:29 |
209
0
Колос перед игрой чемпионата с Шахтером встретится с клубом первой лиги
FC Kolos. Колос – Левый Берег

Как стало известно Sport.ua футболисты «Колоса» паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят спаррингом с перволиговым «Эпицентром», который состоится 12 октября.

В этой репетиции перед календарным матчем с «Шахтером» - 18 октября не примут участия Гитис Паулаускас, вызванный в сборную Литвы и Владислав Емец, который восстанавливается после повреждения. Хотя клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к поединку с «горняками» защитник вернулся в общую группу.

Сейчас «Колос» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

Ранее мы сообщали, что тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал ничью с «Левым берегом».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»
«Ни один - не увидел бы...». Эксарбитр о пенальти в ворота Александрии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка товарищеские матчи Гитис Паулаускас Владислав Емец
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Футбол | 07 октября 2024, 00:14 4
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом

Украинец принял участие в последнем матче АПЛ

Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Футбол | 07 октября 2024, 07:12 11
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?

Признание получил Лев Яшин

ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Футбол | 07.10.2024, 09:19
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 06.10.2024, 21:49
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Футбол | 07.10.2024, 14:08
Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
05.10.2024, 08:05
Бокс
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 8
Футбол
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 3
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем