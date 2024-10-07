Колос перед игрой чемпионата с Шахтером встретится с клубом первой лиги
Спарринг пропустят два игрока ковалевцев
Как стало известно Sport.ua футболисты «Колоса» паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят спаррингом с перволиговым «Эпицентром», который состоится 12 октября.
В этой репетиции перед календарным матчем с «Шахтером» - 18 октября не примут участия Гитис Паулаускас, вызванный в сборную Литвы и Владислав Емец, который восстанавливается после повреждения. Хотя клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к поединку с «горняками» защитник вернулся в общую группу.
Сейчас «Колос» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.
Ранее мы сообщали, что тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал ничью с «Левым берегом».
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