Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Роман Дидык получил травму
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Руха» Роман Дидык не примет участие в составе молодежной сборной Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат Европы с Англией и Сербией.
По имеющимся данным, в календарном поединке чемпионата УПЛ с «Александрией» он не избежал сотрясения мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу потребуется покой.
А вот еще пятеро одноклубников Дидыка – Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман отправятся в расположение украинской молодежки.
Что касается остальных футболистов «Руха», то паузу в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, они заполнят спаррингом с перволиговым «Прикарпатьем», который состоится 13 октября во Львове.
Сейчас «Рух» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.
Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро.
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