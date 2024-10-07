Молодежная сборная Украины потеряла защитника

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Руха» Роман Дидык не примет участие в составе молодежной сборной Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат Европы с Англией и Сербией.

По имеющимся данным, в календарном поединке чемпионата УПЛ с «Александрией» он не избежал сотрясения мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу потребуется покой.

А вот еще пятеро одноклубников Дидыка – Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман отправятся в расположение украинской молодежки.

Что касается остальных футболистов «Руха», то паузу в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, они заполнят спаррингом с перволиговым «Прикарпатьем», который состоится 13 октября во Львове.

Сейчас «Рух» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро.