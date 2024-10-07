Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодежная сборная Украины потеряла защитника
Молодежные турниры
07 октября 2024, 14:08 | Обновлено 07 октября 2024, 14:16
927
1

Молодежная сборная Украины потеряла защитника

Роман Дидык получил травму

07 октября 2024, 14:08 | Обновлено 07 октября 2024, 14:16
927
1
Молодежная сборная Украины потеряла защитника
ФК Рух Львов. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Руха» Роман Дидык не примет участие в составе молодежной сборной Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат Европы с Англией и Сербией.

По имеющимся данным, в календарном поединке чемпионата УПЛ с «Александрией» он не избежал сотрясения мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу потребуется покой.

А вот еще пятеро одноклубников Дидыка – Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман отправятся в расположение украинской молодежки.

Что касается остальных футболистов «Руха», то паузу в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, они заполнят спаррингом с перволиговым «Прикарпатьем», который состоится 13 октября во Львове.

Сейчас «Рух» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро.

По теме:
Сапата может пропустить остаток сезона из-за травмы
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила травму Феррана Торреса
Роман Дидык сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 травма Рух Львов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06 октября 2024, 17:12 80
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ

Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию

Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Теннис | 07 октября 2024, 14:01 10
Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане

Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае

ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
Футбол | 07.10.2024, 14:21
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
ВИДЕО. Макгрегор избил игрока Арсенала: канониры хотят забанить бойца
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
Футбол | 07.10.2024, 00:14
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
Футбол | 07.10.2024, 07:42
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
скільки гравців Шахтьора зараз визвано в молодіжку?
чи в ШД всі вікові і крім легіоннерів нема кого визвати?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 3
Бокс
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем