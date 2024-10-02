Капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро. Известна причина
Сине-желтых ждут встречи с Англией и Сербией
Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса огласил состав команды на заключительные матчи отбора к Евро-2025 (U-21) со сборными Англии и Сербии.
В список не был включен капитан «сине-желтых» Арсений Батагов. По информации ТаТоТаке, основной причиной невызова центрального защитника является микротравма, которую он получил в своем клубе.
Защитника «Трабзонспора» беспокоит приводящая мышца. Именно это и помешает ему принять участие в сборе молодежной сборной.
Как известно, сборная Украины U-21 сыграет 11 октября с командой Англии в Борнмуте, а 15-го числа в городе Стара Пазова проведет выездной матч с Сербией.
«Сине-желтые» имеют в активе восемь побед в восьми матчах, единолично лидируют в группе отбора и досрочно завоевал путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21).
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