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  4. Капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро. Известна причина
Сборная УКРАИНЫ
02 октября 2024, 14:59 |
215
0

Капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро. Известна причина

Сине-желтых ждут встречи с Англией и Сербией

02 октября 2024, 14:59 |
215
0
Капитан сборной Украины U-21 пропустит матчи отбора Евро. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса огласил состав команды на заключительные матчи отбора к Евро-2025 (U-21) со сборными Англии и Сербии.

В список не был включен капитан «сине-желтых» Арсений Батагов. По информации ТаТоТаке, основной причиной невызова центрального защитника является микротравма, которую он получил в своем клубе.

Защитника «Трабзонспора» беспокоит приводящая мышца. Именно это и помешает ему принять участие в сборе молодежной сборной.

Как известно, сборная Украины U-21 сыграет 11 октября с командой Англии в Борнмуте, а 15-го числа в городе Стара Пазова проведет выездной матч с Сербией.

«Сине-желтые» имеют в активе восемь побед в восьми матчах, единолично лидируют в группе отбора и досрочно завоевал путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21).

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Арсений Батагов сборная Украины по футболу U-21 Трабзонспор Евро-2025 U-21
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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