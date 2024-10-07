Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1. Кто забил на первой минуте? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25
6-го октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25, в котором встретились Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид.
Игра состоялась на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед уже на первой минуте благодаря быстрому голу от Хулиана Альвареса. Лука Сучич спас ничью для своей команды на 84-й минуте.
Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6-е октября.
Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Сучич, 84 – Альварес, 1
Видеообзор матча:
Гол! 0:1 Альварес, 1 мин.
Гол! 1:1 Сучич, 84 мин.
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