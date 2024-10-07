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  4. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1. Кто забил на первой минуте? Видео голов
Испания
07 октября 2024, 15:11 |
97
0

Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1. Кто забил на первой минуте? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25

07 октября 2024, 15:11 |
97
0
Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1. Кто забил на первой минуте? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад – Атлетико

6-го октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25, в котором встретились Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид.

Игра состоялась на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на первой минуте благодаря быстрому голу от Хулиана Альвареса. Лука Сучич спас ничью для своей команды на 84-й минуте.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6-е октября.

Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Сучич, 84 – Альварес, 1

Видеообзор матча:

Гол! 0:1 Альварес, 1 мин.

Гол! 1:1 Сучич, 84 мин.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Атлетико Мадрид Хулиан Альварес Лука Сучич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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