Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1. Кто забил на первой минуте? Видео голов

6-го октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25, в котором встретились Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид.

Игра состоялась на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на первой минуте благодаря быстрому голу от Хулиана Альвареса. Лука Сучич спас ничью для своей команды на 84-й минуте.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6-е октября.

Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Сучич, 84 – Альварес, 1

Видеообзор матча:

Гол! 0:1 Альварес, 1 мин.

Гол! 1:1 Сучич, 84 мин.