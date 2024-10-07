06.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Испания07 октября 2024, 00:40 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
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ВИДЕО. Севилья выиграла дерби у Бетиса, у Реала Сосьедад и Атлетико – ничья
Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании
07 октября 2024, 00:40 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
25
0
Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании.
Севилья выиграла дерби у Бетиса (1:0) благодаря голу Доди Лукебакио на 50-й минуте с пенальти.
В матче Реала Сосьедад и Атлетико Мадрид зафиксирована ничья (1:1).
Чемпионат Испании. Ла Лига
9-й тур, 6 октября
Севилья – Бетис – 1:0
Гол: Доди Лукебакио, 50 (пен)
Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Лука Сучич, 84 – Хулиан Альварес, 1
ГОЛ! 0:1. Хулиан Альварес, 1 мин
ГОЛ! 1:1. Лука Сучич, 84 мин
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Реал Сосьедад).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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