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  4. ВИДЕО. Севилья выиграла дерби у Бетиса, у Реала Сосьедад и Атлетико – ничья
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
06.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
07 октября 2024, 00:40 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
25
0

ВИДЕО. Севилья выиграла дерби у Бетиса, у Реала Сосьедад и Атлетико – ничья

Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании

07 октября 2024, 00:40 | Обновлено 07 октября 2024, 01:29
25
0
ВИДЕО. Севилья выиграла дерби у Бетиса, у Реала Сосьедад и Атлетико – ничья
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании.

Севилья выиграла дерби у Бетиса (1:0) благодаря голу Доди Лукебакио на 50-й минуте с пенальти.

В матче Реала Сосьедад и Атлетико Мадрид зафиксирована ничья (1:1).

Чемпионат Испании. Ла Лига

9-й тур, 6 октября

Севилья – Бетис – 1:0

Гол: Доди Лукебакио, 50 (пен)

Реал Сосьедад – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Лука Сучич, 84 – Хулиан Альварес, 1

ГОЛ! 0:1. Хулиан Альварес, 1 мин

ГОЛ! 1:1. Лука Сучич, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Реал Сосьедад).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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