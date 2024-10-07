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07 октября 2024, 13:59 | Обновлено 07 октября 2024, 14:01
733
0

Porsche отобрал дорогое авто у известной британской теннисистки

Эмма Радукану длительное время не показывает высокие результаты

07 октября 2024, 13:59 | Обновлено 07 октября 2024, 14:01
733
0
Porsche отобрал дорогое авто у известной британской теннисистки
Daily Mail. Эмма Радукану

Обладательница самого невероятного подвига в истории тенниса Эмма Радукану осталась без символа того успеха, поскольку Porsche забрал автомобиль, который он ей подарил.

Немецкая компания отобрала у чемпионки US Open 2021 года 911 Carrera GTS Cabriolet, который подарила ей, когда она стала послом этого производителя автомобилей класса люкс.

Немцы утверждают, что довольны Эммой, однако британские журналисты убеждены, что дальнейшее сотрудничество практически невозможно по той простой причине, что Радукану уже давно не имеет никаких успехов.

Со времени своего сенсационного триумфа на US Open она ни разу даже не сыграла ни в одном финале, а ее самый большой успех – это два полуфинала на куда более скромных турнирах.

Porsche такого рода сотрудничество уже не подходит, потому что Радукану мало играет, не добивается успеха, от нее уже никто ничего не ждет, и она почти полностью канула в лету.

На данный момент она лишь 57-я в мире, и у нее снова травма, поэтому она снялась с предстоящих турниров в Китае, что является новым ударом для ее спонсоров.

Кстати, британские СМИ также отмечают, что Эмму окружают люди, мало разбирающиеся в теннисе, и поэтому она постоянно делает неверные шаги.

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Эмма Радукану US Open 2021 теннис
Павло Павленко Источник: Daily Mail
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