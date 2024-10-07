Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Довбика можно остановить»
Лига Европы
07 октября 2024, 13:43 |
419
0

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Довбика можно остановить»

Хавбек «бело-синих» проанализировал результаты в еврокубках

07 октября 2024, 13:43 |
419
0
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Довбика можно остановить»
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал о выступлениях команды в Лиге Европы.

«Мы не успеваем за темпом, играя с командам из топ-5 лиг европейского футбола. Интенсивность матчей в Европе совсем другая. В чемпионате Украины совсем другой уровень футбола, у нас многие команды играют строго от обороны. В еврокубках наши соперники постоянно играют в атаку, много прессингуют. Игры с «Лацио» и «Хоффенхаймом» пойдут нам на пользу, мы еще лучше будем играть».

«Будет трудно нашим защитникам в этой игре. Но и его можно остановить, если будем играть с ним агрессивнее», – сказал Рубчинский.

В третьем туре ЛЕ Динамо на выезде сыграет против итальянской Ромы. Поединок в Риме состоится 24 октября.

Начало игры в столице Италии в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Шовковский отпраздновал 30-ю викторию в 36-матче в УПЛ
Corriere dello Sport: Довбик пытается нести Рому на плечах. Но он еще не...
Буяльский забил 60-й мяч за Динамо в УПЛ
Валентин Рубчинский Динамо Киев Артем Довбик Рома Рим Лига Европы
Павло Павленко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Футбол | 07 октября 2024, 09:19 17
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»

Дерзкий ответ наставника Шахтера во время пресс-конференции после матча с ЛНЗ (5:1)

Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Футбол | 07 октября 2024, 12:39 0
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Футбол | 06.10.2024, 20:25
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06.10.2024, 17:12
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
Фаворит победил. Бразилия и Аргентина определили чемпиона мира по футзалу
06.10.2024, 19:46
Футзал
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 3
Бокс
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
05.10.2024, 13:15
Бокс
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 11
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем