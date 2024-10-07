Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Довбика можно остановить»

Полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал о выступлениях команды в Лиге Европы.

«Мы не успеваем за темпом, играя с командам из топ-5 лиг европейского футбола. Интенсивность матчей в Европе совсем другая. В чемпионате Украины совсем другой уровень футбола, у нас многие команды играют строго от обороны. В еврокубках наши соперники постоянно играют в атаку, много прессингуют. Игры с «Лацио» и «Хоффенхаймом» пойдут нам на пользу, мы еще лучше будем играть».

«Будет трудно нашим защитникам в этой игре. Но и его можно остановить, если будем играть с ним агрессивнее», – сказал Рубчинский.

В третьем туре ЛЕ Динамо на выезде сыграет против итальянской Ромы. Поединок в Риме состоится 24 октября.

Начало игры в столице Италии в 19:45 по киевскому времени.